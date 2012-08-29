В Хабаровске будут производить стеклотару

Строительство стеклотарного завода начнется уже в 2012 г., а завершится, согласно планам, в 2014 году. Стоимость проекта оценивается сегодня в 2,5 млрд. рублей, из которых 1 млрд руб. будет затрачен на приобретение итальянского оборудования. Инвестором строительства выступает ЗАО «Орехово-зуевская стекольная компания», при этом часть средств предоставит в виде кредита Сбербанк России.