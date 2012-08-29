В школах Арсеньева ожидается пополнение

В тот же день учителям школ города и работникам детских садов были вручены Почетные грамоты департамента образования и науки Приморского края. Н. Пуха в присутствии молодых и опытных педагогов подвела краткие итоги прошедшего учебного года и рассказала о перспективах развития образования города, а затем передала теплые слова поздравления работникам системы образования с праздником – 1 сентября.