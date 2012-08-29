Владельцам недвижимости предложат вернуться в социализм

«И еще раз напоминаю о том, что я давал поручение вернуться к вопросу об обязательном страховании от стихийных бедствий — так, как это было в советские времена. Еще раз повторяю, меня не устраивает ответ, что это сегодня не соответствует неким общим подходам к осуществлению страхования»,— сказал он.