Владельцам недвижимости предложат вернуться в социализм

Власти уже устали выплачивать гражданам огромные компенсации за жилье и имущество, погибающее в природных катастрофах – во всем мире это делают страховщики.
Премьер-министр РФ потребовал от профильных министерств и страховых компаний к октябрю этого года представить в правительство предложения о создании системы обязательного страхования имущества граждан и юрлиц от ущерба, возникшего в результате стихийных бедствий. Об этом пишет портал Firstnews.Ru.
По итогам селекторного совещания по вопросу «О ситуации, сложившейся в субъектах РФ, подвергшихся воздействию аномально высоких температур в 2012 году», Дмитрий Медведев обязал разработать предложения о создании обязательного страхования от ЧС, которые должны быть готовы к 1 октября 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В документе, опубликованном на сайте правительства РФ, уточняется, что выполнять поручение будут Минфин, Минтруда, Минприроды, Минэкономразвития и Минрегион в сотрудничестве с объединениями страховщиков и федеральными органами исполнительной власти.
Очевидно, поводом для премьерской инициативы послужили наводнение в Краснодарском крае, а также не прекращающиеся в ряде регионов страны лесные пожары.
В ходе селекторного совещания Дмитрий Медведев заявил о необходимости возврата обязательного страхования недвижимости и другого имущества от стихийных бедствий по образцу СССР.
«И еще раз напоминаю о том, что я давал поручение вернуться к вопросу об обязательном страховании от стихийных бедствий — так, как это было в советские времена. Еще раз повторяю, меня не устраивает ответ, что это сегодня не соответствует неким общим подходам к осуществлению страхования»,— сказал он.
Глава правительства подчеркнул, что во всем мире распространены именно страховые механизмы возмещения ущерба от стихийных бедствий, не уточнив, впрочем, какие именно.
Впрочем, не все инициативу одобряют. Так, депутат ГД от «Справедливой России» Оксана Дмитриева поделилась с Firstnews мнением, что страхование от ЧС - это ещё хуже, чем ОСАГО. По ее словам, эту систему лоббируют страховщики, которым, естественно, выгодно страховать на случаи ЧС, особенно, если это будет обязательным.
Кстати, в СССР страховались все дома, за исключением ветхих. На каждое строение выписывалось страховое свидетельство, начислялась страховая премия (платеж за страхование), а затем уже с граждан взимались начисленные платежи за страхование. При этом обязательность страхования распространялась только на 40% стоимости дома, а остальные 60% могли быть застрахованы в добровольном порядке.
Еще будучи президентом, в 2010 году Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что страхование имущества избавило бы федеральную казну от огромных непредвиденных расходов. Дефицита в катаклизмах в России действительно нет: зимой города и села заваливает снегом, морозы провоцируют пожары в домах, где люди пытаются согреться любыми способами, весной происходят паводки, а летняя жара несет в российские регионы пожары.
Между тем, по данным Аналитического центра компании «АльфаСтрахование», самая частая причина вреда, наносимого квартирам и домам россиян - это повреждения водой вследствие аварий отопительных систем, канализационных и водопроводных сетей. Они составляют 60% от общего числа случаев повреждения недвижимости. На втором месте - пожар (15% случаев). Риск нанесения ущерба имуществу третьих лиц занимает третью позицию в рейтинге - 7,1%, а на стихийные бедствия приходится 5,1% страховых случаев. При этом в квартирах многоквартирных домов вода становится виновником повреждения имущества в 78% случаев, так что квартиры жителей России страдают от повреждения водой гораздо чаще, чем частные домовладения.
«Золотой Рог».