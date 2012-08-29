За уклонение от налогов "светит" уголовное дело

За отмывание «грязных» денег при налоговых и таможенных преступлениях у граждан, физических лиц, будут конфисковывать имущество, деньги и ценности. А за легализацию доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, им светит уголовная статья, пишет «РГ».
До сих пор этот состав преступления был исключен из Уголовного кодекса. За ужесточение наказания выступает Росфинмониторинг. Ведомство разработало целый пакет радикальных и масштабных «антиотмывочных» поправок, меняющих нормы Уголовного, Налогового, административного кодексов и ряд ключевых законов. Документ опубликован на сайте министерства экономического развития для публичного обсуждения. До 30 августа эксперты высказывали по нему замечания. Затем законопроект направлен в правительство и в Госдуму.
Большинство новаций нового закона должно вступить в силу сразу после опубликования. Например, одно из ключевых изменений, которые ожидают граждан-физических лиц - это отмена запрета на банковскую тайну. Финразведчики предлагают обязать кредитные организации в течение трех дней предоставлять налоговым органам по их запросам информацию о движении денег по счетам и вкладам, включая электронные переводы физлиц, в отношении которых проводится налоговая проверка и которые задолжали налоги.
Отдельную главу авторы закона посвятили праву банков в одностороннем порядке отказываться от операций или ведения банковских счетов при подозрительных операциях.
Авторы проекта закона подробно перечисляют заведомо опасные операции по банковским счетам или вкладам. Это и открытие вклада на имя третьего лица с внесением на счет наличных денег. И перевод денег на анонимного владельца счета за пределами РФ. И зачисление или списание денежных средств со счетов юрлиц, которые работают менее трех месяцев со дня регистрации. Под особым контролем будут операции по зачислению организациям денег со счетов Федерального казначейства.
Цель этих и других нововведений - борьба по всем фронтам с незаконными финансовыми потоками, выводом их за границу - в офшоры. Предполагаются и другие новации.
«Золотой Рог».