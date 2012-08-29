За уклонение от налогов "светит" уголовное дело

Авторы проекта закона подробно перечисляют заведомо опасные операции по банковским счетам или вкладам. Это и открытие вклада на имя третьего лица с внесением на счет наличных денег. И перевод денег на анонимного владельца счета за пределами РФ. И зачисление или списание денежных средств со счетов юрлиц, которые работают менее трех месяцев со дня регистрации. Под особым контролем будут операции по зачислению организациям денег со счетов Федерального казначейства.