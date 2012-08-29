Жизнь россиянина подорожает

Сейчас принят закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков. В нем установлена сумма за гибель пассажира - от двух миллионов рублей. Но вступит в силу он только с 2013 года. Таким образом, с момента его вступления в силу родственникам погибших должны будут выплачивать два миллиона и РЖД, и компании, занимающиеся автобусными перевозками, речным и морским транспортом и прочими лицензируемыми видами. Даже родственникам погибших в маршрутках можно будет рассчитывать на такую сумму. А вот с ОСАГО все останется по-прежнему: пока 160 тысяч рублей на погибшего. Поправки в закон об ОСАГО, по которым выплата по смерти составит 500 тысяч рублей, никак не могут пробиться по думским коридорам. Да и это закон переходного периода. Страховщики предлагают уровнять установленные суммы по выплатам в случае смерти потерпевшего. Причем в сторону увеличения.