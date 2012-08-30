32 проекта для саммита АТЭС

«Для участия в деловом саммите общественными организациями и предпринимателями были отобраны масштабные проекты, имеющие мультипликативный эффект. Большая часть проектов направлены на развитие портовой и логистической инфраструктур, малой авиации, судостроения и сельского хозяйства, а также строительство «Большого Владивостока», технопарков и интегрированной курортной зоны»,— говорится в сообщении.