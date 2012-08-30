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32 проекта для саммита АТЭС

31 августа 2012, 01:48
Власти Приморья представят на саммите АТЭС во Владивостоке 32 инвестиционных проекта, ориентированных на социально-экономическое развитие региона.

Власти Приморья представят на саммите АТЭС во Владивостоке 32 инвестиционных проекта, ориентированных на социально-экономическое развитие региона, сообщает администрация края.

«Для участия в деловом саммите общественными организациями и предпринимателями были отобраны масштабные проекты, имеющие мультипликативный эффект. Большая часть проектов направлены на развитие портовой и логистической инфраструктур, малой авиации, судостроения и сельского хозяйства, а также строительство «Большого Владивостока», технопарков и интегрированной курортной зоны»,— говорится в сообщении.

Приморье на саммите АТЭС будет представлять делегация из 70 человек. Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на правах принимающей стороны будет участвовать во всех мероприятиях саммита. Помимо представителей краевой администрации в состав делегации также вошли руководители крупнейших приморских предприятий.

«Золотой Рог».

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Политика
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