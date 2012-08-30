Аэроэкспресс и аэропорт наступили на "английские грабли" владивостокских уличных указателей

Дело в том, что при объявлении остановок на английском языке, дикторы почему-то не используют слово next («следующий»). И это вносит определенную путаницу в понимание того, где находится поезд. Согласитесь, когда состав останавливается у некоей платформы, указателя которой с пассажирского места не видно, а из динамиков в это время вдруг раздается вежливое Artem station, первое, что приходит в голову, это «поезд прибыл на станцию Артем». И, если это ваша станция, то надо быстрее выходить, пока состав не тронулся. Однако выйдя, вы обнаружите, что находитесь на Угольной, а Артем – это следующая остановка.