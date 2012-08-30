Альфа-Банк настроил сервис в «Одноклассниках»

Сумма комиссии и общая сумма, которая будет списана со счета карты отправителя, будут рассчитаны автоматически и показаны на экране до совершения перевода. Если перевод осуществляется между картами Альфа-Банка - комиссия не взимается. Переводы с карты на карту производятся только в рублях.