«Альянс» выбрал лучших

Стремление к участию в конкурсе подталкивает сотрудников по собственному желанию наращивать уровень компетенции и приводит как к улучшению качества обслуживания клиентов на наших АЗС, так и к повышению престижа рабочих профессий, а это, согласитесь, сегодня крайне важно, и не только для нашей компании, но для рынка труда в целом».