«Альянс» выбрал лучших

Накануне Дня нефтяника НК «Альянс» по сложившейся традиции подвела итоги межрегионального смотра-конкурса «Лучший по профессии», третий этап которого прошел во Владивостоке. Побороться за звание лучшего собрались финалисты дальневосточных отборочных туров – операторы АЗС, водители бензовозов, электрослесари и товарные операторы из «Хабаровскнефтепродукта», «Амурнефтепродукта» и «Приморнефтепродукта».
Это корпоративное состязание, которое проводится уже не первый год, демонстрирует одновременно и кадровый потенциал НК «Альянс», и промышленную безопасность предприятия. Собственно конкурс традиционно состоит из двух частей: во время теоретической участники отвечают на самые каверзные вопросы, касающиеся их работы, на практической - наглядно демонстрируют профессиональные навыки.
Борьба была напряженной, конкурсанты – знающими. Тем не менее, безоговорочную победу по всем четырем номинациям одержали специалисты «Приморнефтепродукта»: «Лучшим оператором АЗС» стала Татьяна ШЕВЧЕНКО (Сысоевский регион присутствия), «Лучшим товарным оператором» - Сергей ЯКОВЛЕВ (Владивосток), «Лучшим водителем бензовоза» Игорь ПУШКАРЕВ (Владивосток) и «Лучшим электрослесарем» - Олег АЛЕКСАНДРОВ (Владивосток).
Стремление к участию в конкурсе подталкивает сотрудников по собственному желанию наращивать уровень компетенции и приводит как к улучшению качества обслуживания клиентов на наших АЗС, так и к повышению престижа рабочих профессий, а это, согласитесь, сегодня крайне важно, и не только для нашей компании, но для рынка труда в целом».
Тем временем, отдохнув от напряженной борьбы, конкурсанты и новые потенциальные участники уже начинают подготовку к следующему состязанию, которое так же пройдет будущим летом. А пока специалистов, работающих на автозаправочных станциях НК «Альянс», ежедневно тестируют сами клиенты. И, судя по тому, что число партнеров компании стабильно растет, им с НК «Альянс», как гласит корпоративный слоган, всегда по пути.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».