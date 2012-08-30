Банк Хоум Кредит дает CASHBACK

Оформляя пластик MasterCard Standard или MasterCard Gold с технологией CASHBACK, клиенты банка получают обратно до 3% от суммы всех безналичных операций. Эта сумма возвращается клиенту без ограничений по типу торговой точки, в которой совершается операция. Лимит по карте MasterCard Standard – от 10 до 200 тыс. рублей с годовой ставкой в этом случае 34,9%. По карте MasterCard Gold условия еще выгоднее: увеличенный лимит – до 300 тыс. рублей и сниженная ставка 29,9%. При этом льготный период и по стандартному и по «золотому» предложению – до 51 дня. Держателем карты может стать любой гражданин РФ старше 23 лет с постоянным источником дохода.