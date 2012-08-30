C 1 сентября для приморцев изменится порядок распределения ОДН

Кроме того, изменится порядок начисления платы за ОДН. Так, в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, она будет рассчитываться, исходя из показаний данного прибора, и распределяться между собственниками пропорционально общей площади принадлежащего им жилого помещения. Если дом не оборудован общедомовым прибором учета, объем коммунальной услуги, используемой на общедомовые нужды, будет рассчитываться по нормативам, установленным региональными органами тарифного регулирования, и распределяться между собственниками также пропорционально общей площади квартиры, находящейся у них в собственности.