Дальневосточники несут деньги в банки миллиардами

Во втором квартале процентные ставки по вкладам во всех банках изменялись лишь на десятые доли от прежнего уровня, за исключением единичного случая в Приморском крае, где к 18-летию одного из банков был открыт вклад по 13% сроком на 2 года (до 100 тыс. рублей.), в прошлом квартале самая высокая процентная ставка по Приморью составляла 10%. По другим субъектам резких изменений в сторону увеличения либо снижения не отмечается. Как и ранее, самая высокая ставка по вкладам предлагается банками Амурской области – 13,2% (во втором квартале 2012 году).