До отопительного сезона во Владивостоке осталось два месяца

Уже сейчас в учреждениях здравоохранения, образования и культуры идут гидравлические испытания, промывка и опрессовка систем, реконструкция сетей, ремонт котельных. Во многих школах и детских садах отремонтировали кровли и утеплили фасады, что также поможет сохранять тепло зимой. Коммуникации жилых зданий к отопительному сезону готовят управляющие компании, еженедельно отчитываясь в управлении содержания жилфонда.