Глава банка ВТБ будет представлять Россию в Деловом консультативном совете АТЭС-2012 во Владивостоке

В программе ДКС АТЭС в этом году запланированы обсуждение проблемах развития бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — инвестиционной и финансовой ситуации в странах АТЭС, тарифах и т. д.Тел.: (423) 2-301-459 Факс: (423) 2-300-983 www.vtb.ru