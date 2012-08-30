Глава Роспотребнадзора прописал школьникам мобильные телефоны

Геннадий Онищенко, главный государственный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора: «Человек попадает в новую, агрессивную среду. Многие дети воспитываются бабушками, дедушками, в тепличных условиях, где он центр внимания, а тут таких центров - 10-15 в одном классе, а то и 20, все шумные, все заявляют о себе. Разные дети - разная степень адаптивности. И телефон, который даёт им возможность поговорить с мамой-папой, - это хорошо, и для мамы-папы хорошо». Об этом сообщает Tvnewz.ru.