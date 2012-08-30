Горнолыжку в Арсеньеве готовят к сезону

Ход подготовки к новому спортивному сезону и в целом ситуацию с созданием спортивного комплекса на горе взял под личный контроль глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН. Этот вопрос стоит на контроле и в краевой администрации. В целом за последние два года на развитие горнолыжной базы в Арсеньеве было выделено более 50 млн рублей из бюджета края и 475 тыс. рублей из городского бюджета в рамках программы поддержки предпринимательства. Сегодня работы на базе осложнены сильными дождями, которые обрушились на город. Однако, как заверил членов координационного совета директор спортивного клуба «Кант» В. АВАГИМЯН, в сентябре и октябре будет выполнен весь объем подготовительных работ к началу спортивного сезона. А в ноябре горнолыжка будет готова принять спортсменов, если, конечно, открыть сезон позволит погода, которая порадует нас обильными осадками.