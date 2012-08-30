Гостерминалы по оплате услуг ЖКХ заполонят Владивосток с 1 сентября

Но с первого сентября оплатить квитанции будет так же легко, как положить деньги на телефон. С помощью специальных Инфоматов нужно будет найти свою управляющую компанию и внести деньги: наличными или с банковской карты. Процедура настолько проста и понятна, что с ней справится даже пожилой человек, далекий от современных технологий. При этом инфоматы - государственные, часть системы электронного правительства, поэтому деньги гарантированно поступят на счет УК или ТСЖ.