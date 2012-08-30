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Гостерминалы по оплате услуг ЖКХ заполонят Владивосток с 1 сентября

30 августа 2012, 18:11
А вот продвинутые интернет-пользователи смогут оплатить квитанции даже не выходя из дома. Сделать это можно будет на сайте gosuslugi.ru.
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ЖКХ

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа, ZRPRESS. Сегодня, чтобы оплатить квитанцию за «содержание и ремонт» жилья собственники отправляются в банк или на почту, где неизбежно становятся заложниками длинных очередей. Именно поэтому для большинства людей, оплата счетов становится не только тратой средств, но и времени.

Так по статистике большинство неплательщиков - это вполне активные и обеспеченные люди, и часть из них просто забывает или не успевает вовремя оплатить счета. Им не хочется тратить свое время на очереди, поэтому они вполне осознанно накапливают «достойную» сумму к оплате, и только тогда идут в банк, сообщает портал Ndvl.Ru.

Но с первого сентября оплатить квитанции будет так же легко, как положить деньги на телефон. С помощью специальных Инфоматов нужно будет найти свою управляющую компанию и внести деньги: наличными или с банковской карты. Процедура настолько проста и понятна, что с ней справится даже пожилой человек, далекий от современных технологий. При этом инфоматы - государственные, часть системы электронного правительства, поэтому деньги гарантированно поступят на счет УК или ТСЖ.

А вот продвинутые интернет-пользователи смогут оплатить квитанции даже не выходя из дома. Сделать это можно будет на сайте: gosuslugi.ru.

«Золотой Рог».

#Новости#ЖКХ#Владивосток#Рынки
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