Губернатор Приморья в тройке самых цитируемых

Наиболее цитируемая запись Владимира Миклушевского, на которые ссылались СМИ, касается нарушения ПДД автомобилем, закрепленным за вице-губернатором Приморского края Владимиром БАЛАНОМ. Губернатор края Владимир Миклушевский отреагировал на происшествие: «Поручил провести проверку по этой ситуации. Водитель будет наказан. Вплоть до увольнения. ВСЕ сотрудники администрации края на дороге являются рядовыми участниками дорожного движения и должны соблюдать ПДД», – написал в Twitter глава региона.