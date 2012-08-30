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Губернатор Приморья в тройке самых цитируемых

31 августа 2012, 01:46
«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости блогеров-губернаторов за июль 2012 года.
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«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости блогеров-губернаторов за июль 2012 года. В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Александр ТКАЧЕВ (Краснодарский край, индекс цитируемости 85,17), Никита БЕЛЫХ (Кировская область - 48,15) и Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ (Приморский край – 20,41).

Наиболее цитируемая запись Владимира Миклушевского, на которые ссылались СМИ, касается нарушения ПДД автомобилем, закрепленным за вице-губернатором Приморского края Владимиром БАЛАНОМ. Губернатор края Владимир Миклушевский отреагировал на происшествие: «Поручил провести проверку по этой ситуации. Водитель будет наказан. Вплоть до увольнения. ВСЕ сотрудники администрации края на дороге являются рядовыми участниками дорожного движения и должны соблюдать ПДД», – написал в Twitter глава региона.

«Золотой Рог».

#Новости#Итоги#Приморье#Политика
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