Хабаровчане стали меньше жаловаться на ЖКХ

Что же касается работы самих ЖЭУ, то и здесь наблюдается снижение недовольства со стороны собственников жилья. За две недели в адрес диспетчерской службы поступило чуть больше 200 подобных обращений, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период в начале года. Возможно, это связано с тем, что процент отработки управляющими организациями заявок с начала года повысился и на 01 августа 2012г. составил более 95 процентов. Почти 100-процентные показатели (более 99 процентов) у группы компаний ООО «Премиум» и ООО «ВИК-Гарант» - членов СРО НП «ЖКХ-Групп». Однако меньше всего жалоб сотрудники службы «380-380» зафиксировали на другого члена Партнерства - ООО «Уют», обслуживающее некоторые многоквартирные дома Индустриального района (66 заявок за семь месяцев).