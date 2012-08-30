Клиенты Сбербанка могут оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома

Услуга СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН сегодня доступна всем держателям международных банковских карт Сбербанка, подключенных к мобильному банку (кроме Сберкарт, и корпоративных пластиковых карт). Чтобы воспользоваться услугой – необходимо лишь иметь идентификатор пользователя и пароль для входа, которые можно получить в устройстве самообслуживания (банкомате или платежном терминале Сбербанка) с помощью банковской карты клиента, либо посредством мобильного банка. Во втором случае нужно запросить пароль через SMS, а затем, позвонить в контактный центр по телефону, указанному в ответном SMS-сообщении и узнать идентификатор пользователя. Полученные данные вводятся на сайте sberbank.ru в разделе СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН, после чего клиент получает доступ ко всем операциям по банковским картам. Интерфейс СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН интуитивно понятен, однако при необходимости там можно найти подробную справочную информацию о работе с системой.