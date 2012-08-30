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Минвостокразвития обозначило себе фронт работ

30 августа 2012, 18:18
Министерство станет ответственным исполнителем госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Минвостокразвития подготовило проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня государственных программ и федеральных целевых программ, в том числе долгосрочных, координацию деятельности по реализации которых осуществляет Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока».

Согласно проекту Постановления предлагается определить ответственным исполнителем государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Кроме того, ведомство может быть определено государственным заказчиком-координатором федеральных целевых программ «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» и «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы».

«Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Политика
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