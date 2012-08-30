Музей ДВФУ остается на материке?

В какой очередности будут перемещены многотысячные коллекции, и будут ли они перевезены в принципе, доподлинно неизвестно. Сотрудники музея пребывают в неведении и переживают за экспонаты, сохраняемые в стенах альма-матер десятки лет.
Они не желают сенсации, но что будет с музейными экспонатами, не знают – готовить к переезду или законсервировать на время? Еще в конце июля нынешнего года часть сотрудников отправили в очередной отпуск, а за две недели после саммита АТЭС к 1 октября перевезти музей на остров невозможно. Прежний переезд в здание на Океанский проспект, 37 (известным всем владивостокцам как визитная карточка бывшего ДВГУ) занял ни много ни мало 9 месяцев. Аналогичная ситуация с коллекциями Геолого-минералогического музея имени Александра КОЗЛОВА (ДВГТУ), созданным, кстати, в 1918 году, перемещением экспозиций, располагавшихся в залах Артэтажа.
Когда-то созданный подвижниками дальневосточной науки, директором Восточного института, китаеведом Апполинарием РУДАКОВЫМ, Петром ОШМАРИНЫМ, Давидом БРОДЯНСКИМ, Эмилией ОСОКИНОЙ, Александром ГОРОДНИМ музейный комплекс стоит как будто на распутье. Тогда как опыта приема многочисленных делегаций ему не занимать, тысячи российских и иностранных туристов, коренных владивостокцев ежегодно приходят полюбоваться его коллекциями.
Объединившись в первый раз в 1999 году под эгидой ДВГУ, в канун 100-летия университета, Учебно-научный музей со своими подразделениями (Музей истории ДВГУ, Музей археологии и этнографии, Зоологический музей, Музей редкой книги, Ботаническая коллекция) разместили на трех этажах. Интерьеры выставочных залов, лестниц, холлов, коридоров разрабатывались с учетом опыта современных музейных технологий. Экспонаты нашли свое место в застекленных витринах с соблюдением температурного, влажностного и светового режимов, что обеспечивает качественное визуальное их восприятие и сохранность.
Даже самый беглый обзор постоянных экспозиций подтверждает догадку - решить вопрос о переезде моментально не получится. На время упаковки-перевозки музей будет закрыт для посещения. В то время как сегодня в 55 витринах Зоологического музея в систематическом порядке размещено около 3 тыс. животных. В их числе 800 раковин моллюсков, 500 насекомых, более 300 рыб, 450 птиц и млекопитающих. Акулы представлены 26 видами из 13 семейств и пяти отрядов. Раритетами фондовой коллекции следует считать глубоководный малоизученный вид акул - Акула-домовой (Scapanorhynchus owstoni), зуб вымершей акулы Carcharadon megalodon (высота зуба 11 см).
Музей археологии и этнографии обладает собранием археологических и этнографических объектов, которое насчитывает более 300 тыс. единиц хранения. Все они являются результатом более чем тридцатилетних экспедиционных исследований университетских археологов и этнографов на территории края. Фонды располагают крупнейшими на Дальнем Востоке верхнепалеолитическими коллекциями, в числе которых материалы опорных памятников верхнего палеолита Северного полушария - Устиновка и Суворово. Уникальные для тихоокеанского региона неолитические предметы бойсманской культуры также нашли место в постоянных экспозициях. Все это руками студентов и преподавателей было поднято на свет божий из долгого забвения и перенесено в музейные залы.
Этнографическая коллекция не менее значительна. Вещи, отражающие быт удэгейцев, русских переселенцев в Приморье конца XIX - начала XX в., сегодня в числе раритетов. Снаряжение и одежда охотника-удэгейца, замечательная по содержанию коллекция совэнов - ритуальных фигурок народа удэге и даже наряд шаманки с культовыми предметами будят воображение и дают понимание о быте истинных хозяевах земли приморской.
Уникальна восточная коллекция музея, она содержит вещи, которые покажутся интересными этнографам региона - Восточной Маньчжурии, где перемешались национальные традиции корейцев, китайцев, маньчжуров и малых народов Дальнего Востока. Некоторые этнографические экспонаты не имеют аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке: огнестрельное оружие XIX в. из Китая, самурайские доспехи XVI в., одежда и предметы культа народов Приморья.
С 30-х годов здание, которое сегодня занимает музей, всегда ассоциировалось с вузом. Здесь с 1943 года размещался Учительский институт, Педагогический институт, а с 1956 года - восстановленный по решению Совмина СССР ДВГУ. Лишиться этого места, намоленного поколениями студентов и профессоров, все равно, что продать здание Кэмбриджского университета и переехать в Ирландию, на одноименный остров.
Настороженность, с одной стороны, и успокоение – с другой навевает тот факт, что в новом кампусе ДВФУ на острове Русском не предусмотрено и соответственно не построено здание для музея. Выходит, что стоит втайне надеяться, что Учебно-научный музей ДВФУ, который является поистине уникальным хранилищем археологических, зоологических и этнографических и других редкостей, единственный в своем роде на Дальнем Востоке, останется в центре Владивостока. Поскольку переезд на остров Русский сделает музей недосягаемым для школьников и гостей города: через мосты по многокилометровым пробкам добираться до музея рискнет не каждый.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».