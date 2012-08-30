Музей ДВФУ остается на материке?

Они не желают сенсации, но что будет с музейными экспонатами, не знают – готовить к переезду или законсервировать на время? Еще в конце июля нынешнего года часть сотрудников отправили в очередной отпуск, а за две недели после саммита АТЭС к 1 октября перевезти музей на остров невозможно. Прежний переезд в здание на Океанский проспект, 37 (известным всем владивостокцам как визитная карточка бывшего ДВГУ) занял ни много ни мало 9 месяцев. Аналогичная ситуация с коллекциями Геолого-минералогического музея имени Александра КОЗЛОВА (ДВГТУ), созданным, кстати, в 1918 году, перемещением экспозиций, располагавшихся в залах Артэтажа.