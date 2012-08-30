Некоторые районы Хабаровского края серьезно отстают в вопросах завоза топлива и ремонта инфраструктуры ЖКХ

Правительство региона предпринимает усилия, чтобы улучшить эффективность теплогенерации в Охотске, для чего на смену устаревшим и затратным кочегаркам строятся современные экономичные котельные. Что, впрочем, не снимает беспокойства жителей за нормальное прохождение отопительного сезона, имеющее под собой весьма «горячую» историческую основу. В 2009 году, после сильных снегопадов, помешавших доставке воды в котельные, в Охотске вышло из строя 20 из 21-ой городской котельной. После той ЧС построили новую модульную котельную, на снабжение от которой перевели центр города. Однако в минувшем отопительном сезоне новая котельная не справилась с нагрузками, и в январе 2012 года центр Охотска, где расположены все социальные учреждения города, остался без нормального теплоснабжения, с температурой в домах и учреждениях в 12-14 градусов. Оказалось, заказчики, проектанты и изготовители не рассчитали мощность оборудования новой котельной, которое не справилось с обычными для этих мест 30-градусными морозами. Тогда ситуацию спасли возвращенные в строй старые кочегарки. Сейчас в Охотске строят еще одну новую котельную взамен шести старых, ответственные лица заявляют об учете опыта начала нынешнего года, обещают доставить нормативное тепло в дома и учреждения. Впрочем, если темпы подготовки к зиме всего городского хозяйства не изменятся, проблемы могут возникнуть и при успешно выдающих тепло котельных.