Парадокс Владивостока: новые дороги порождают новые заторы

Владивостокцы не могут понять зачем на ул. Комарова от Океанского пр-та до ул. Алеутской поменяли направление? Теперь вместо одной аж три подряд дороги ведут вверх и нет ни одной - вниз. Почему от здания администрации Владивостока по ул. Фонтанной запретили проезд вниз на ул. Алеутскую? Ведь там все равно светофор установлен. Теперь весь поток с ул. Фонтанной должен доехать до Покровского парка и, вклинившись, повернуть налево, чтобы поехать назад вниз! Там и раньше-то движение замедлялось, и заторы регулярно возникали, а теперь, когда еще один мощный транспортный поток добавили, и вовсе автопробки стали хроническими.