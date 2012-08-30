Правила Дорожного Доения

Также я уже устал отвечать на претензии к «АНИКу», что, дескать, мы имели в ГИБДД в свое время один день в неделю, когда экзамены сдавали только курсанты нашей автошколы. Раньше для сдачи теоретической и практической части экзамена использовались три учебно-материальные базы - на Второй Речке, на Чуркине и в центре на базе «АНИКа», оборудованные по всем правилам и приспособленные для нахождения на них большого количества людей. И это было плохо. Зато сейчас для этих целей используется один автодром, на котором десятки человек мерзнут зимой и мучаются от жары летом. При этом там нет даже туалетов - это хорошо?