Предприниматели Владивостока выступят против рейдеров

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа, ZRPRESS. Владивостокские предприниматели 1 сентября выйдут на митинг. Они требуют обуздать рейдеров и вернуть в муниципальную собственность около 226 объектов недвижимости, которые были мошенническим путем приватизированы во времена экс-мэра Владимира НИКОЛАЕВА.
Напомним, с октября по декабрь 2005 года четыре компании (ООО «ВостокБизнесИнвест», ООО «Приам», ООО» Северная звезда», ООО «Градис») приобрели 226 муниципальных помещений, общей стоимостью около 5 млрд рублей. Арендная плата этой недвижимости по муниципальным ставкам составляет примерно 1,25 млрд рублей в год.
— Арендаторов, имеющих по закону преимущественное право выкупа помещений, любыми способами не допускали к участию в аукционах. А если кто-то и прорывался, то победить он все равно не мог, так как организаторы аукционов вступили в сговор с подставными фирмами, — поясняет один из пострадавших предпринимателей Константин ВОДЗИНСКИЙ.
12 января 2006 года в отношении организаторов аукционов — директора муниципального учреждения «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» Владивостока Сергея МАРДАНШИНА и других должностных лиц «АПМЗ» было возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество» и «получение взятки». По ходатайству следователя на 226 помещений был наложен арест. 8 апреля 2010 года суд признал Сергея Марданшина, секретаря комиссии по проведению аукциона Владимира ЗУЕВА и ряд других лиц виновными.
Однако незаконно приватизированные помещения так и не вернулись в муниципальную собственность. Хотя прошло уже 7 лет. Более того, к арендаторам стали приходить какие-то лица, как отмечают предприниматели «уголовной внешности», которые требуют повышенной арендной платы. Их ставки в среднем в 5-7 раз превышают сложившиеся рыночные цены. В некоторых случаях — даже до 15 раз.
Причем у «рейдеров», как называют их арендаторы, откуда-то взялись учредительные документы и печати фирм, фигурирующих в уголовных делах, хотя по закону они должны находиться в сейфах следователей.
— Мы обращались в правоохранительные органы с требованием разобраться, откуда у рейдеров печати и документы. Но нам отказали в возбуждении уголовного дела, — пояснил Константин Водзинский.
Предприниматели обратились во все возможные инстанции вплоть до президента. Однако пока поддержки не нашли. Местные и краевые власти, заверили предприниматели, заявили им, что пока заняты подготовкой к саммиту.
Предприниматели, после 7 лет борьбы, решили привлечь к проблеме внимание общественности. С этой целью они намерены провести митинг 1 сентября, под который власти отвели им место на стадионе «Авангард» во Владивостоке.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».