Предприниматели Владивостока выступят против рейдеров

Однако незаконно приватизированные помещения так и не вернулись в муниципальную собственность. Хотя прошло уже 7 лет. Более того, к арендаторам стали приходить какие-то лица, как отмечают предприниматели «уголовной внешности», которые требуют повышенной арендной платы. Их ставки в среднем в 5-7 раз превышают сложившиеся рыночные цены. В некоторых случаях — даже до 15 раз.