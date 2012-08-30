Приморцы могут носить банковский вклад в кармане

Во-вторых, банковский сертификат можно подарить или передать другому лицу. Сертификат, выписанный на предъявителя, передается другому лицу простым вручением. Что само по себе подразумевает, что данный документ нельзя терять, иначе его восстановление произойдет только по суду. Именной сертификат передается простым оформлением цессии (уступки требования) на оборотной стороне бланка сертификата и на дополнительных листах (приложениях). Его восстановление происходит легче, кроме того, такой сертификат можно завещать. Правда, при каждом очередном истечении даты востребования средств по сертификату, требуется его переоформление, а, следовательно, и одновременное изменение завещания, т.к. меняются реквизиты депозитного сертификата.