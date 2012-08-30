zr.media
ГлавноеВсе новости

Примтеплоэнерго продолжило отгрузку топлива для предстоящего отопительного сезона

30 августа 2012, 13:02
Предприятие возобновило активную заготовку топлива для предстоящего отопительного сезона.
Сюжет
ЖКХ

Предприятие возобновило активную заготовку топлива для предстоящего отопительного сезона. Это стало возможным благодаря субсидии краевого бюджета.

Кроме того, предприятием продолжается закуп нового и ремонт существующего оборудования для систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

КГУП «Примтеплоэнерго» удалось сохранить все действующие договоры с основными поставщиками топлива – это ОАО «Газпром нефть», ООО «Альянс-Бункер» и ОАО «СУЭК»-поставщик угля.

«До конца месяца мы ожидаем поставку мазута в количестве до 25 тысяч тонн и в сентябре до 35 тысяч тонн. К началу отопительного сезона, на 1 октября, должно быть накоплено 52 тыс. тонн топлива, что с учетом поставок двух месяцев позволит превысить план накопления, - говорит Максим Захаров, начальник топливного управления КГУП «Примтеплоэнерго». – Что касается угля, в августе мы планируем отгрузить 14 тысяч тонн, в сентябре - 47 тысяч тонн. Помимо этого на складах угледобывающих предприятий для наших котельных накоплено еще порядка 110 тысяч тонн».

#Новости#ЖКХ#Приморье#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56