Примтеплоэнерго продолжило отгрузку топлива для предстоящего отопительного сезона

«До конца месяца мы ожидаем поставку мазута в количестве до 25 тысяч тонн и в сентябре до 35 тысяч тонн. К началу отопительного сезона, на 1 октября, должно быть накоплено 52 тыс. тонн топлива, что с учетом поставок двух месяцев позволит превысить план накопления, - говорит Максим Захаров, начальник топливного управления КГУП «Примтеплоэнерго». – Что касается угля, в августе мы планируем отгрузить 14 тысяч тонн, в сентябре - 47 тысяч тонн. Помимо этого на складах угледобывающих предприятий для наших котельных накоплено еще порядка 110 тысяч тонн».