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Промсвязьбанк занялся брокериджем

30 августа 2012, 15:26
Промсвязьбанк предложил клиентам сервис по оформлению заявки на заключение договора брокерского обслуживания дистанционно – через интернет-банк PSB-Retail.
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Банки

Промсвязьбанк предложил клиентам сервис по оформлению заявки на заключение договора брокерского обслуживания дистанционно – через интернет-банк PSB-Retail.

Для этого достаточно заполнить форму заявки, а затем прийти в удобное время в любой офис Промсвязьбанка и подписать документы, подготовленные в соответствии с выбранными в заявке условиями обслуживания. Клиенты, уже заключившие договор брокерского обслуживания, смогут в системе PSB-Retail изменять условия брокерского обслуживания, в том числе менять тарифный план, а также регистрировать публичный ключ доступа рабочего места QUIK.

«Золотой Рог».

#Новости#Банки#Владивосток#Общество
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