Промсвязьбанк занялся брокериджем

Для этого достаточно заполнить форму заявки, а затем прийти в удобное время в любой офис Промсвязьбанка и подписать документы, подготовленные в соответствии с выбранными в заявке условиями обслуживания. Клиенты, уже заключившие договор брокерского обслуживания, смогут в системе PSB-Retail изменять условия брокерского обслуживания, в том числе менять тарифный план, а также регистрировать публичный ключ доступа рабочего места QUIK.