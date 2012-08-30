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Россельхозбанк предлагает кредит под торговую выручку

30 августа 2012, 15:53
Малые и средние предприятия могут получить в Россельхозбанке кредит до 15 млн рублей под торговую выручку без имущественного обеспечения.
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Банки

Малые и средние предприятия могут получить в Россельхозбанке кредит до 15 млн рублей под торговую выручку без имущественного обеспечения.

Продукт ориентирован на клиентов, занимающихся розничной и мелкооптовой торговлей и инкассирующих выручку в банк. Заёмные средства предоставляются на финансирование текущей деятельности в размере до 75% от среднемесячного объема выручки. Дополнительными преимуществами продукта является отсутствие требования о предоставлении технико-экономического обоснования, а также возможность увеличения сроков кредитования при повторном обращении клиента.

«Золотой Рог».

#Новости#Банки#Владивосток#Общество
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