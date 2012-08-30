Россельхозбанк предлагает кредит под торговую выручку

Продукт ориентирован на клиентов, занимающихся розничной и мелкооптовой торговлей и инкассирующих выручку в банк. Заёмные средства предоставляются на финансирование текущей деятельности в размере до 75% от среднемесячного объема выручки. Дополнительными преимуществами продукта является отсутствие требования о предоставлении технико-экономического обоснования, а также возможность увеличения сроков кредитования при повторном обращении клиента.