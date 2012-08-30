Российским свиноводам подкинули свинью

С 23 августа в связи со вступлением в ВТО Россия снизила пошлины на ввоз свинины и живых свиней. В частности, как сообщает аналитический центр «ВТО-Информ», пошлина на ввоз живых свиней снизится с 40% до 5%, но не менее 0,5 евро за 1 килограмм в настоящее время. Импорт чистопородных племенных свиней пошлиной облагаться не будет.
Пошлина на ввоз свинины в рамках квоты будет снижена с 15% до 0%, но не менее 0,25 евро за 1 килограмм. Пошлина на импорт свинины вне квоты снизится с 75% до 65%, но не менее 1,5 евро за 1 килограмм.
Вадим ВАРШАВСКИЙ, генеральный директор «Русский агропромышленный трест» рассказал корреспонденту «ВТО-Информ» о современном состоянии отрасли: «За 6 лет национальной программы АПК в свиноводство было инвестировано 200 млрд. рублей. Было построено большое количество современных свинокомплексов, производство свинины выросло, и мы вышли на самообеспечение свининой порядка 70%».
По утверждению Варшавского, через 10 лет, не вступая в ВТО, российские производители свинины вышли бы на 95% обеспечения страны мясом свинины. После вступления в ВТО Вадим Варшавский ожидает падение производства: «Свернут работу более 59% комплексов, а это - десятки тысяч рабочих мест. При этом в животноводстве одно рабочее место создает 10 рабочих мест по всей стране - в логистике, переработке. Таким образом, ситуация, по мнению Варшавского, близка к катастрофе.
Отметим, что стратегия развития мясного животноводства в РФ, разработанная до 2020 года и направленная на увеличение доли отечественного производства мяса, в рамках условий ВТО становится невыполнимой. Опыт США и Европы подтверждает, что животноводство является тем ключевым звеном, которое может стать «локомотивом» развития отечественного агропромышленного комплекса, привести к существенным сдвигам в решении вопроса продовольственного обеспечения страны и быть устойчивым источником ее валютных поступлений. В рамках ВТО стать страной, ориентированной на импортозамещение и экспорт мясной продукции в рамках стратегии 2020, России уже не удастся.
Корреспондент АЦ «ВТО-Информ» побеседовала также с Сергеем ЮШИНЫМ, генеральным директором Национальной Мясной Ассоциации, с целью выяснить, что же ожидает отрасль от вступления России в ВТО.
- Что ожидает свиноводческую отрасль после 23 августа?
- В свиноводстве возникает очень неопределенная ситуация в связи с одновременным принятием решения по снижению тарифных ставок. Если бы ставка обнулялась для свинины при сохранении тарифной квоты на существующем уровне и при сохранении уровня тарифной защиты 40% по живым свиньям, то на рынке никаких неприятностей мы бы не ожидали, потому что ограниченный объем по импорту и невозможность кардинального увеличения ввоза свиней на убой держали бы ситуацию в балансе.
Одновременное влияние двух этих факторов, т.е. восьмикратное снижение пошлин на «живок» с обнулением пошлины на внутриквотную свинину, впрочем, как и на сверхквотную, потенциально может привести к очень негативным последствиям для инвесторов.
- Как будет развиваться инвестиционный климат в свиноводстве?
- Российское свиноводство находится в инвестиционной фазе развития, и поэтому пока существенную часть себестоимости составляет амортизация. Кредиты не так доступны, как это кажется. При текущей рентабельности, а свиноводство окупается за 6-7 лет, банки давали кредиты свиноводам. Со вступлением в ВТО, мы ожидаем негативное развитие событий (пока рост «живка» держит только запрет Россельхознадзора): себестоимость живых свиней упадет, внешнеторговая себестоимость импортируемой внутри квот свинины также упадет примерно на 17,5%, а это дает неоспоримые преимущества импортерам, которые смогут «давить» цены на рынке вниз. Российские производители снижали бы цены на внутреннем рынке в результате обострения внутренней конкуренции (только это был бы спокойный режим снижения цен, к которому бы все готовились), а сейчас в определенный момент может произойти очень резкое снижение цен, что существенно снизит рентабельность производства, сроки окупаемости могут вырасти до 10-12 лет, особенно, с учетом роста цен на корма, которые мы с вами все вместе наблюдаем.
- Готовы ли будут банки предоставлять кредиты на новые проекты, если они не укладываются в сроки окупаемости 8 лет?
- Ответ очевиден. Длинных денег в российских банках со сроком окупаемости 15-20 лет мы пока не видели и не видим. Поэтому отрасль инерционно будет развиваться ближайшие два года, будут заканчиваться уже начатые проекты, а потом будет высокая волатильность. Я бы не делал никаких точных прогнозов, это невозможно сделать: слишком много факторов могут повлиять как в одну так и в другую сторону, но то, что будет очень большой период неопределенности – это очевидно.
- Как реагируют на новшества инвесторы?
- Буквально вчера очередной крупный инвестор объявил о замораживании как минимум до весны 2013 года ранее планирующегося крупного проекта в свиноводстве в Алтайском крае. Помимо этого еще ряд инвесторов объявили, что замораживают свою деятельность. Вчера я разговаривал с компанией «Агроимпорт», которая является совладельцем свинокомплексов в Белгородской области и имела большие планы по строительству новых свинокомплексов в Воронежской области с общим объемом инвестиций до 13 млрд. рублей. Совладельцы «Агроимпорта» сказали, что пока ситуация по живым свиньям не определится, они никаких шагов предпринимать не будут...
- Как отреагируют банки, будут ли они предоставлять кредиты свиноводам?
- Банки также начнут чувствовать себя очень некомфортно и неуверенно. Стоит ли финансировать новые проекты в отрасль, которая из-за несовершенства ветеринарного надзора может в один прекрасный день почить в бозе! Поэтому все это крайне негативно, к сожалению, многочисленные совещания, заявления, уверения и даже поручения самого высшего уровня о необходимости защиты именно рынка свинины ни к чему не привели. Ни одного нормативного акта не принято.
- Увеличится ли импорт свинины в Россию в связи со вступлением в ВТО?
- У нас с оптового рынка уйдет большое число мало- и среднесетевых предприятий, которые производят, по нашим сведениям, порядка 600 тонн свинины. Также по демографическим причинам, по причинам усиления ветеринарного надзора с рынка будут уходить личные подсобные хозяйства, а их общий объем в объеме производства в России около миллиона тонн. Все это будет приводить к волатильности. Внезапные провалы в производстве должны будут также восполняться импортом, потому что сразу построить свинокомплекс, посадить свиней и заставить их рожать через три дня невозможно.
- Выиграет ли потребитель от снижения пошлин на ввоз свинины? Переговорщики по ВТО заверяют граждан в снижении цен, например, на свинину…
- Что касается цены, то я абсолютно не понимаю, откуда такие фантазии, что свинина для потребителя подешевеет!.. Свинина, если она подешевеет в опте, то маржа останется в розничной торговле, потому что цена устанавливается по спросу и предложению, а не по тому, что им хочется заработать 10 или 15% или государство это регулирует. Разговоры о том, что у нас цены понизятся, я считаю вредоносными, потому что в Норвегии и в Японии цены очень высокие, но там и зарплаты высокие, потому что есть занятость, высококвалифицированный труд, стабильный доход у населения. Сокращение производства в животноводстве будет носить кумулятивный эффект для ряда других отраслей, потому что каждое рабочее место в животноводстве создает 6-8 рабочих мест в смежных и не связанных с АПК отраслях. Поэтому для нас важно не снижение цен на рынке, а повышение занятости населения и возможность платить высокие зарплаты. Потому что, если у людей нет работы и нет зарплаты, они не смогут купить даже подешевевший товар, будь то машины или свинина. Источник: АЦ «ВТО-Информ».
"Золотой Рог".