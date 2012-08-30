Российским свиноводам подкинули свинью

- Что касается цены, то я абсолютно не понимаю, откуда такие фантазии, что свинина для потребителя подешевеет!.. Свинина, если она подешевеет в опте, то маржа останется в розничной торговле, потому что цена устанавливается по спросу и предложению, а не по тому, что им хочется заработать 10 или 15% или государство это регулирует. Разговоры о том, что у нас цены понизятся, я считаю вредоносными, потому что в Норвегии и в Японии цены очень высокие, но там и зарплаты высокие, потому что есть занятость, высококвалифицированный труд, стабильный доход у населения. Сокращение производства в животноводстве будет носить кумулятивный эффект для ряда других отраслей, потому что каждое рабочее место в животноводстве создает 6-8 рабочих мест в смежных и не связанных с АПК отраслях. Поэтому для нас важно не снижение цен на рынке, а повышение занятости населения и возможность платить высокие зарплаты. Потому что, если у людей нет работы и нет зарплаты, они не смогут купить даже подешевевший товар, будь то машины или свинина. Источник: АЦ «ВТО-Информ».