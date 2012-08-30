Русский язык могут объявить мертвым

Если в течение 2013 года картина не изменится, то русский язык будет объявлен мертвым языком. По классификации ЮНЕСКО существуют несколько стадий отмирания языка, и русский полностью соответствуют самой тяжелой из них: язык России превратился в контекстно-ситуативный набор грамматических форм: заканчивается словообразование на основе родных корней, новые термины и понятия являются заимствованными, из двух синонимов выживает заимствованный.