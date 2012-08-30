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Русский язык могут объявить мертвым

31 августа 2012, 02:07
Если в течение 2013 года картина не изменится, то русский язык будет объявлен мертвым языком.

Институт лингвистики в Тарту (бывшая Академия языковедения СССР) объявил, что русский язык перестал соответствовать минимальным требованиям о самоидентичности, богатстве словарного запаса и сфере применения.

Если в течение 2013 года картина не изменится, то русский язык будет объявлен мертвым языком. По классификации ЮНЕСКО существуют несколько стадий отмирания языка, и русский полностью соответствуют самой тяжелой из них: язык России превратился в контекстно-ситуативный набор грамматических форм: заканчивается словообразование на основе родных корней, новые термины и понятия являются заимствованными, из двух синонимов выживает заимствованный.

Государственные структуры не используют в своей деятельности официальный язык страны. Патриархальная Православная Церковь проводит богослужения на церковнославянском, МВД использует упрощенный служебный диалект, МИД оперирует французским, немецким и английским. В такой ситуации полностью исчезает понятие единого языка.

Общение между людьми сводится к ситуативно-контекстному словообразованию, часто на основе одного корня. «Дай эту фиговину». «На фига»? «Я ею прифигачу вот эту фигню». «Так ведь фигня получится»! «А тебе не пофигу»?

Как пишут исследователи из Тарту, данный диалог очень напоминает общение высших животных, которые с помощью одинаковых звуков передают друг другу информацию, определенную конкретной ситуацией, пишет md-eksperiment.org.

«Золотой Рог».

#Новости#Дальний Восток#Общество
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