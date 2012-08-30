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SMS-мошенники прикрываются Центробанком

30 августа 2012, 15:58
В 2012 году участились случаи поступления информации о SMS-мошенничестве, совершаемом от имени Центробанка России.
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Банки

В 2012 году участились случаи поступления информации о SMS-мошенничестве, совершаемом от имени Центробанка России.

В частности, мошенниками посредством SMS-сообщений и email-рассылок в адрес клиентов банков направляются сообщения о блокировке банковской карты и предложения перезвонить по указанным телефонным номерам. При получении сообщений необходимо незамедлительно обращаться именно в подразделения банка, выдавшего карту и никуда более, предупреждает отдел информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».

#Новости#Банки#Дальний Восток#Происшествия
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