Связь-Банк подключает к SMS-банкингу

Услуга «SMS-банкинг» позволяет в режиме реального времени получать самую актуальную информацию о проводимых по карте операциях и в случае необходимости заблокировать карту. Также услуга «SMS-банкинг» позволяет пополнять баланс мобильных телефонов. Подключение к «SMS-банкингу» позволит полностью контролировать все операции по карте круглосуточно.