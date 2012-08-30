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Связь-Банк подключает к SMS-банкингу

30 августа 2012, 15:25
Связь-Банк реализовал первый этап внедрения нового сервиса подключения к услуге «SMS-банкинг» через собственные банкоматы.
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Банки

Связь-Банк реализовал первый этап внедрения нового сервиса подключения к услуге «SMS-банкинг» через собственные банкоматы. Также данный сервис доступен в системе Интернет-банкинга «Мегапэй».

Услуга «SMS-банкинг» позволяет в режиме реального времени получать самую актуальную информацию о проводимых по карте операциях и в случае необходимости заблокировать карту. Также услуга «SMS-банкинг» позволяет пополнять баланс мобильных телефонов. Подключение к «SMS-банкингу» позволит полностью контролировать все операции по карте круглосуточно.

«Золотой Рог».

#Новости#Банки#Владивосток#Общество
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