Владимир Миклушевский: Для Приморского края все только начинается

- Хороший вопрос. Сейчас всей регистрацией сделок с недвижимостью с земельными участками у нас ведет федеральная структура Росреестр. На его сайте есть соответствующая карта. Ее можно посмотреть. В ведении этой карты есть соответствующие недостатки. Думаю, не вся та информация, которая содержалась в вопросе, там присутствует. Но это та тема, которую можно и нужно прорабатывать. Помимо того, что сейчас есть у Росреестра, мы собираемся внедрять в регионе продукт под названием «Мой регион», который позволяет иметь ГИС-карту на основе нашей картографии с соответствующими слоями. В том числе и теми слоями, которые позволяют отслеживать, например, земельные участки - кто какой собственник. Она, естественно, будет основываться на информации Росреестра, потому что это единственный орган, где такая информация существует. Но она даст возможность осуществления народного контроля. Люди смогут посмотреть и, например, указать власти, где какая свалка возникла или люк открытый, чтобы власть могла оперативно реагировать. Вот такая многофункциональная система до конца 2012 года в Приморском крае заработает.