Владимир Миклушевский: Для Приморского края все только начинается

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ 17 августа в эфире ПТР ответил на вопросы приморцев.
«ЗР» публикует часть состоявшейся в телестудии беседы.
- Владимир Владимирович, что даст нам, простым жителям, проведение саммита во Владивостоке?
- Ответ можно разделить на две части. Прежде всего, саммит даст объекты инфраструктуры - транспортной и образовательной. Построен кампус университета. Он такой единственный в стране. И, думаю, Россия еще много лет не сможет себе позволить подобного масштаба, как на острове Русский. Ну, и объекты коммунальной инфраструктуры - это очистные сооружения, а также еще один резервный источник водоснабжения для города: Пушкинская депрессия.
Это все то, что повышает комфорт городской среды. Мы в стране об этом часто говорим, но не так уж много делаем. А в Приморье проделан колоссальный объем работы. За несколько лет в край вложено более 600 млрд рублей. Подобных инвестиций не было за все годы советской власти.
И многие жители это уже оценили. Проехали по объездной дороге, посмотрели, как выглядит мост через бухту Золотой Рог. Уже начали пользоваться мостом, который сразу стали называть Русским. Они еще пока не видели кампус ДВФУ. Я уверяю вас, что у многих будут просто потрясающие впечатления от этого объекта - целого города для студентов и преподавателей! И вообще мы хотим, чтобы этот кампус был доступен для горожан, чтобы люди с семьями могли придти и отдохнуть - сходить в кафе, погулять в его парковой зоне. Думаю, что многие объекты, которые только сдаются, жителям еще предстоит оценить.
А вторая вещь - это задел на будущее. Это развитие экономики. Ее невозможно развивать без современной инфраструктуры, в частности, современного аэропорта. Напомню, что в аэропорту помимо современного аэровокзала была построена еще одна взлетно-посадочная полоса. А ведь, если мы говорим о развитии туристического кластера, то без серьезной инфраструктуры, без аэропорта это сделать невозможно. Ни один инвестор не вложит ни копейки, если не будет понимать, каким образом он привезет и увезет туристов.
- Говорят, что движение в городе во время саммита будет сильно ограничено, и даже будто бы отпуск топлива будет сильно сокращен. Развейте, пожалуйста, эти слухи.
- Слухи совершенно беспочвенны. Запасов топлива больше норматива. Представители топливных компаний заверили, что, если даже вдруг потребление увеличится, то они способны предоставить дополнительное количество топлива. Так что, еще раз повторю: слухи совершенно беспочвенны и ограничений по заправке автомобилей никаких не будет. Наоборот, будем делать все возможное, чтобы и бензин был, и дороги были свободными.
Ограничения при проезде охраняемых лиц, конечно, будут. Это общие меры безопасности, которые приняты во всем мире при проведении такого рода мероприятий. Но мы вместе с ФСО (Федеральная служба охраны. – Прим. «ЗР».) будем стремиться к тому, чтобы они были минимальными и в минимальной степени коснулись горожан.
- А мы будем зрителями или сможем, хотя бы представители бизнес-сообщества, как-то поучаствовать в работе саммита?
- В основном уже сформирована делегация Приморского края. В нее вошли представители крупнейших компаний, малого и среднего бизнеса Приморья. Эта делегация сейчас насчитывает более 25 человек, и они смогут принять участие в деловой части саммита АТЭС, где и соберутся все предприниматели.
Более того, в рамках делового саммита АТЭС будет развернута специальная экспозиция Приморского края вместе с переговорными зонами, где мы сможем обсудить с нашими потенциальными партнерами свои инвестиционные проекты.
- Отбирали какое-то определенное количество людей, по какому принципу?
- Нет, никаких ограничений нет. Более того, сейчас работа еще продолжается. Ее ведет первый вице-губернатор Сергей СИДОРОВ. Ему можно адресовать все вопросы и предложения. Мы их учтем. Понятно, что существуют критерии отбора проектов, которые мы согласовали с бизнес-сообществом. Тем не менее, мы рассматриваем все проекты.
- С острова Русского от Ольги КОРОТКОВОЙ поступил такой вопрос: а будет мост на Русский платным?
- Нет. Он не будет платным! Хочу подчеркнуть, что по российскому законодательству дороги могут быть платными только на альтернативной основе. Другими словами, если дорога только одна, то она никогда не будет платной.
- По поводу качества построенных объектов существуют разные мнения. Кто-то в полном восторге, например, от того же моста, а кто-то думает - вдруг с ним что-нибудь случится? Развейте, пожалуйста, эти сомнения. Ведь есть специально созданная рабочая комиссия, созданная по вашей инициативе.
- Рабочая комиссия имеет немного другие цели. Она смотрит, насколько объекты саммита удобны и безопасны для горожан в повседневной жизни. Потому что оценить техническую сторону вопроса - насколько объекты надежны и соответствуют проектной документации - должны специалисты, контролирующие и надзорные органы. Такие специалисты осуществляли технический надзор в ходе строительства, принимали эти объекты и т.д.. Более того, хочу сказать, что на все объекты даны длительные сроки гарантии. Например, на основание дороги гарантия составляет восемь лет. Это означает, что подрядчик, строивший эту дорогу, должен будет любые недоделки ликвидировать. Хочется надеяться, что этого не произойдет, и дороги прослужат нам верой и правдой много десятков лет.
Ну, а для того, чтобы оценить эти объекты с точки зрения удобства жителей, и создана рабочая группа. Вот, например, объездная дорога. На сегодняшний день на ней сделан всего лишь один съезд в районе Снеговой пади. Понятно, что этого мало. До 20 сентября рабочая группа даст мне предложения - сколько еще съездов и развязок нужно построить, чтобы жителям было удобно.
- А каким образом простые жители края могут повлиять на предложения, которые вам предоставит рабочая группа?
- Вопрос от Александра ТУЛИКОВА из Владивостока. Планируется ли строительство воздушного виадука на трассе в районе ул. Олега Кошевого около школы №50?
- Я знаю об этой проблеме. Произошла явная ошибка при проектировании. Мы говорили об этом уже и с мэром города, и со строителями. Сейчас там будет сделан в первую очередь наземный переход со светофором, а впоследствии будем строить надземный переход.
- Какие стратегические планы есть по развитию острова Русского?
- Остров Русский очень большой. Его площадь составляет около 100 кв. километров и равна территории целого Парижа. Это перспективный район Владивостока. Мэрия разработала план по его развитию. На первом этапе будет развиваться Саперный, где сейчас университет. Помимо ДВФУ и океанариума там будет построена жилая зона. А затем возведем вторую очередь университета. Это будет очень комфортный для жизни район Владивостока. Остальную территорию Русского планируется оставить под туристско-рекреационную зону, а застраивать только побережье, причем исключительно пансионатами и домами отдыха. Природу острова надо максимально сохранить для потомков.
- Дороги там, конечно, ужасные…
- По мере освоения острова будем и дороги строить.
- Вы очень активный пользователь сети Интернет. У вас есть своя страничка в Твиттере. Вы всегда были таким активным пользователем или это для того, чтобы стать ближе к народу?
- Нет. Страницу в Твиттере я завел еще будучи ректором ДВФУ. Но пик, наверное, пришелся, когда стал губернатором. Это очень хорошее средство, которое позволяет мне чувствовать пульс жизни, общаться, вести дискуссии. Я очень благодарен своим подписчикам за эту возможность общения.
- Я читала ваше заявление в Твиттере, что проблему дорог и транспортных потоков во Владивостоке вы берете под личный контроль. У вас есть идеи по поводу парковок?
- Мысли достаточно стандартные. Я не люблю изобретать велосипед. Надо делать так, как делается в большинстве городов мира. То есть в центре города существуют парковки. Они, как правило, подземные. Вместе с мэрией мы рассматриваем несколько таких вариантов. В том числе многоярусные парковки, в том числе над железнодорожными путями. Переговоры с железнодорожниками мы уже ведем. Ну, и вторая известная вещь - перехватывающие стоянки, которые позволяют подъехать к центру, пересесть на общественный транспорт и поехать к нужной точке. Тут важно, чтобы у человека был выбор: поехать и поставить на платную парковку или оставить машину на дешевой или вовсе бесплатной перехватывающей стоянке и добраться на общественном транспорте.
- В Твиттере идет много негативной информации. Как вам с этим удается справляться?
- Негатив идет по поводу существующих проблем. Это нормально. В общем-то, это одна из целей страницы в Твиттере. Я хочу знать, чем живет Приморье.
- Иван КРИВЕЦ из Владивостока спрашивает, почему не решается проблема с детскими садами в Приморье?
- Мы приняли программу по полной ликвидации очереди в детсады, в которой поставили задачу, чтобы к 1 января 2015 года ни одного ребенка в возрасте до семи лет в очереди не стояло. Только в этом году мы сдадим 8 детсадов, а всего добавим более 4 тыс. мест. В этом же году мы проектируем 14 садиков по всей территории Приморского края и в следующем году начнем их строить.
- Скорая помощь в Приморье сама нуждается в помощи. В первую очередь из-за нехватки автомобилей. Что планируется сделать?
- Больше половины автомобилей скорой помощи в крае требуют немедленной замены. Это в основном «Газели». Эти машины, к сожалению, очень плохо себя показали. Автомобиль, который ломается чуть ли не каждый день. Для того чтобы полностью закрыть наши потребности, нам необходимо 250 автомобилей. В этом году закупаем 100 автомобилей скорой помощи, из которых 25 - реанимобили. Кстати, 15 из них уже поступили в Приморье. В следующем году закупим еще сотню. Так за полтора-два года мы заменим весь автопарк.
Причем я хочу, чтобы закупаемые нами автомобили были все новые. Покупаем уже не «Газели». Приобретаем «Форды» и «Фиаты», то есть вполне современные автомобили. Они российского производства, но собраны по современным стандартам и, конечно, долговечны. Они будут ездить по нашим дорогам долго. И главное - они все полноприводные, что важно для нашего приморского ландшафта.
- Давайте, поговорим о спорте. Наш телезритель из Арсеньева Андрей ГЛАДУН спрашивает: когда власть повернется лицом к детскому спорту? Наверное, действительно, есть проблема бесплатных детских секций. Что вы можете ответить на этот вопрос?
- Эта проблема действительно существует, надо признать. У нас будет порядка двадцати государственных программ и одна из них полностью посвящена профессиональному и массовому спорту. И я уже дал поручение вице-губернатору, который курирует это направление, а также экспертам, которые будут разрабатывать программу, чтобы массовому детскому спорту было посвящено огромное внимание.
Можно сколько угодно говорить о вреде курения, наркотиков, алкоголя и вести пропаганду, но мы не добьемся сколь-нибудь значимых успехов, пока не найдем им замену. А самая лучшая замена, как признано во всем мире, это занятие спортом.
Мы намерены уже с 2013 года серьезным образом сдвинуть эту проблему с мертвой точки. Например, массовое строительство спортивных сооружений. Будем привлекать людей, которые имеют деньги и готовы вкладывать их в развитие спорта.
При этом понятно, что льготные категории граждан, например, дети должны заниматься бесплатно.
- То есть бесплатные спортивные секции будут?
- Обязательно! Иначе мы просто не достигнем своей цели. Но секции будут бесплатными для детей и их родителей, а не для бюджета Приморского края. Мы будем закладывать соответствующие субсидии. И инвестор, вложивший деньги в строительство спортивного объекта, будет получать средства, но только уже из бюджета.
Вот две формы: строительство спортивных сооружений за счет бюджета и частных инвестиций, но с компенсацией детских занятий в секциях тоже из бюджета. Мы эти две формы и будем развивать.
- Поступило письмо Сергея ШКОЛЬНИКА из Владивостока с очень важным, наболевшим вопросом. Он спрашивает, когда появится интерактивная карта земель Владивостока, на которой каждый житель Приморья сможет увидеть свободные земельные участки, кем они заняты, под какие виды деятельности, разрешены или нет для использования, а также полное отражение истории кандидатов и отказов? То есть нужна прозрачная картина, доступная каждому и самое главное - ответственность чиновников.
- Хороший вопрос. Сейчас всей регистрацией сделок с недвижимостью с земельными участками у нас ведет федеральная структура Росреестр. На его сайте есть соответствующая карта. Ее можно посмотреть. В ведении этой карты есть соответствующие недостатки. Думаю, не вся та информация, которая содержалась в вопросе, там присутствует. Но это та тема, которую можно и нужно прорабатывать. Помимо того, что сейчас есть у Росреестра, мы собираемся внедрять в регионе продукт под названием «Мой регион», который позволяет иметь ГИС-карту на основе нашей картографии с соответствующими слоями. В том числе и теми слоями, которые позволяют отслеживать, например, земельные участки - кто какой собственник. Она, естественно, будет основываться на информации Росреестра, потому что это единственный орган, где такая информация существует. Но она даст возможность осуществления народного контроля. Люди смогут посмотреть и, например, указать власти, где какая свалка возникла или люк открытый, чтобы власть могла оперативно реагировать. Вот такая многофункциональная система до конца 2012 года в Приморском крае заработает.
- Хотелось бы с вами поговорить еще о том страшном ДТП, которое произошло в середине недели, 15 августа, в районе Шаморы. Погибла целая семья, четверо человек. Шестилетняя девочка осталась сиротой. Водитель грузовика, который выехал на встречную полосу, объяснил это скользкой после дождя дорогой. Но мы прекрасно знаем, на каких скоростях носятся грузовики! И эта проблема характерна не только для шаморовской трассы и Владивостока. Где-то в эти же дни в середине России произошла подобная авария. Погибли пятеро человек. На шаморовской трассе всего один пост ГИБДД. И отследить все грузовики нереально. Видите ли вы какие-то пути решения этой проблемы?
- Да, я слышал об этой ужасной трагедии. К сожалению, ДТП у нас в Приморском крае происходит слишком много. Повышаем качество дорог, и начинают лихачить - гонять с превышением скорости. Есть несколько достаточно эффективных мер, которые внедряют во всем мире и в России тоже. Например, автоматическая фотовидеофиксация. Мы намерены до конца этого года наиболее опасные по статистике участки оборудовать такого рода системами. Над проезжей частью дороги будут установлены приборы, которые в автоматическом режиме считывают скорость транспортного средства, различают номерной знак и передают информацию в соответствующее подразделение ГИБДД. А в случае превышения скорости выписывается штраф. Вещь неприятная, но точно необходимая, потому что лихачей надо как-то учить. Нельзя, чтобы они подвергали опасности свои собственные жизни и жизни других людей. Если есть ограничение скорости, то его надо соблюдать.
Я думаю, что мы в этом направлении сейчас начнем двигаться. Понятно, что эта работа небыстрая. Она, может быть, займет полтора-три года, пока мы оснастим таким оборудованием наиболее опасные участки. Но совершенно точно, мы будем это делать и начнем уже в этом году.
Кроме этого есть российская разработка, которая позволяет отслеживать скорость автомобиля не только на отдельном участке, а на протяжении всей трассы. Значит, автомобиль будет не просто притормаживать на определенном участке, где прибор висит, а станет соблюдать скоростной режим на всей трассе.
- А это реально?
- Вполне! Такая система уже работает в тестовом режиме в Татарстане. Мы хотим посмотреть, насколько успешно покажет себя система, и тоже будем внедрять.
Такие меры смогут остановить лихачей. Когда человек заплатит штраф в 1 тыс. рублей за превышение скорости или правил парковки, то сразу задумается, а стоит ли в следующий раз нарушать правила!
Парковка автомобилей, кстати, тоже одна из тем, которую надо ставить перед жителями.
- Это правда! Ее уже ставят, но тут же раздается куча возмущенных голосов - а как же быть с парковками? Дайте нам сначала платные парковки, и тогда мы не будем парковаться, где попало.
- Понятно, что процессы нужно синхронизировать. Тем не менее, согласитесь, что, если стоит знак, запрещающий парковку, то, наверное, надо соблюдать его. Тем более не надо парковаться в два-три ряда. Я вот езжу на работу и с работы на своем автомобиле и вижу, что очень любят в три ряда парковаться в районе улицы Суханова. Конечно, это сразу сужает проезжую часть и создает пробки. В русском языке это называется автохамство. Мы должны научиться жить по правилам!
- Вопрос от Михаила ГУЗЕЕВА из Владивостока. Но тема характерна для всего края. Я работаю инженером-проектировщиком. Вызывает недоумение полное отсутствие на уровне органов госвласти реальных действий по снижению стоимости жилья. Почему нельзя хотя бы в качестве эксперимента бесплатно выделять земельные участки под застройку жилых домов с условием определенной продажной стоимости жилья? Зачастую требования для получения разрешения на строительство объектов искусственно завышаются. Почему нельзя провести конференцию с участием всех заинтересованных сторон и обозначить проблемы, а также пути их решения?
- Это крайне тяжелый вопрос. И связано это, прежде всего, с тем, что часть нормативных актов, которые регулируют землепользование, приняты на федеральном уровне. И поверьте, этим озаботился не только губернатор Приморского края. Этим озабочено и руководство страны. И сейчас на уровне федерального правительства созданы рабочие группы, чтобы упростить эти процедуры.
У нас, чтобы получить земельный участок, нужен год. Это только по тем формальным срокам, которые указаны в законах. Но мы-то знаем, что они еще и нарушаются. В принципе, для получения участка под жилищное строительство требуется даже два года. Конечно, это недопустимо.
Что, например, происходит во Владивостоке? В прошлом году ввели 500 тыс. кв. метров жилья. Это довольно много. Для сравнения - в лучшие советские годы вводили по 1 млн кв. метров. Тем не менее, жилье только растет в цене. Этому тоже есть свое объяснение. При этом ведется точечная застройка, которая крайне раздражает жителей и меня лично. Конечно, если вместо детской площадки поставили дом и даже пройти теперь негде, то как это может не раздражать?! Вот с этим надо бороться. В то же время мы не используем возможности других территорий для строительства.
Рецепты есть. Мы смотрим опыт других территорий, которые уже накопили определенный опыт по решению этих проблем. Например, та же Чувашия строит жилье экономкласса, но качественное и сдает его в коммерческий найм. То есть строит субъект федерации по ипотечной схеме и потом за счет довольно невысоких арендных платежей жителей оплачивает ипотеку. В результате у них арендные платежи, как минимум, в два раза ниже, чем во Владивостоке.
Кроме прочего, это позволяет серьезным образом сбить цены на рынке арендного жилья. Ну, и плюс схемы ипотечные, которые мы тоже планируем серьезным образом развивать, потому что это одна из тех задач, которые я перед собой поставил. Среди них строительство массового доступного жилья и развитие дорожной сети. Во-первых, это серьезные мультипликаторы экономики, которые позволят существенно повысить качество жизни в крае. Ну и, во-вторых, они позволят решить самые насущные проблемы. Потому что если у человека нет нормального жилья, то понятно, что он задумывается не о работе, а о том, как бы отсюда уехать. Но, как говорится, лиха беда начало! Дорогу осилит идущий!
Подготовил Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".