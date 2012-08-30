Водителям автобусов в Хабаровском крае хотят вставить палки в колеса

Такие меры были озвучены на расширенном заседании правительства Хабаровского края. Предполагается, что благодаря им водители без стажа не смогут перевозить пассажиров и передвигаться по дорогам в ночное время суток, а любители устроить гонки за пассажирами будут остановлены не совестью и правилами, а техническим ограничением. Кроме того, губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ отметил: «Сегодня на отдельных автобусных маршрутах у нас избыток транспорта. Остро это чувствуется в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Конкурс поможет стимулировать владельцев компаний-перевозчиков соблюдать правила дорожного движения. Необходимо предусмотреть и пункт, в соответствии с которым возможно расторжение договора в случае его нарушения». Впрочем, основную проблему рынка городских автобусных перевозок это не решит. А заключается она в нелегальных перевозчиках, без всякого конкурса занимающих выгодные маршруты. Борьба или попытки борьбы с этим явлением в Хабаровске идут все последние годы, но пока окончательной победы одержать не удалось.