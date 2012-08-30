ВТБ24 готов финансировать проекты строительства жилья эконом-класса во Владивостоке

Старший вице-президент, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Андрей НЕКРАСОВ в ходе эксклюзивного интервью для «ЗР» подчеркнул важность объектов, получивших жизнь в ходе подготовки к саммиту АТЭС, и заявил о готовности банка финансировать проекты по строительству нового жилья эконом-класса в краевом центре.
- Андрей Владимирович, сегодня малый бизнес выходит на авансцену российского рынка, хотя совсем недавно казалось, что прошли времена интенсивного развития отечественного предпринимательства. Наши бизнесмены действительно так сильно изменились за время кризиса? Или это только видимость?
- В кризисные 2008-2009 годы малый бизнес пострадал больше всего, оказалось, что к этому моменту он не сформировал достаточных ресурсов, надежной «подушки безопасности». Не случайно, что многие бизнесмены покинули рынок. То, чему мы на данный момент являемся свидетелями, - настоящее возрождение рынка, развитие малого предпринимательства на другом более высоком качественном уровне. Безумного, бесшабашного пользования заемными банковскими средствами сегодня не наблюдается. Рынок изменился в пользу зрелых клиентов банка. Статистические данные ВТБ24 лишь подтверждают это наблюдение. Сегодня 200000-300000 счетов предприятия малого бизнеса открыли именно в нашем банке, по этим показателям мы находимся на втором месте. Кредитный портфель МСБ составляет 130000 млрд рублей, тоже второй показатель на рынке страны.
К слову, владивостокский офис ВТБ24 является лучшим подразделением банка на Дальнем Востоке, не так давно он преодолел очень важный внутренний показатель - «полпортфеля», - а именно 1 млрд рублей теперь составляет кредитный портфель, который сформирован в сегменте малого бизнеса. Поэтому, пользуясь случаем, объявляю благодарность коллегам!
- Выходит, что «вас не догонишь»?
- Я полагаю, что догнать нас в ближайшее время коллегам по рынку будет тяжело, но не сомневаюсь - многие банки продолжат работать в этом направлении. Малый и средний бизнес как сфера применения банковских продуктов стремительно развивается. Банкиры, которые сделали ставку на взаимодействие с сектором МСБ, отчетливо понимают - их банкам будущее обеспечено. Потенциал этого сегмента экономики в России задействован лишь наполовину. По объяснимой причине доля ВВП, которую привносят в экономику Европы, и, разумеется, США субъекты малого бизнеса, на порядок выше. Поэтому перспективы малого бизнеса велики и развитие нашего банка всецело связано с ним. Пойдут в рост наши клиенты, будут расти и банки.
- ВТБ24 сложно отказать в динамике.
- Нам действительно есть что показать рынку. В частности спрос на новый, уникальный для рынка продукт для малого бизнеса подтвердил наши ожидания. «Бизнес-экспресс» (кредиты до 4 млн рублей по скоринговой модели) может закрыть фактически все потребности предпринимателя - пополнение оборотных средств для торговых компаний, развитие производства, приобретение транспорта и т.д. Продукт интересен как для тех, кто предоставит залог, так и для тех, кто не имеет залога. Кстати, решение о выдаче кредита становится известно через 4 часа.
Работа с Гарантийными фондами на Дальнем Востоке лишний раз подтверждает нацеленность банка на всецелую поддержку малого бизнеса. В частности, в Приморье Владивостокский офис банка к середине 2012 года дважды исчерпал лимит выделенных средств для подобных беззалоговых кредитов, настолько у нас велик объем заявок от предпринимателей. В общероссийских масштабах ВТБ24 имеет самый большой лимит - более 15 млрд рублей, который определен МСП-банком, кредитной организацией, определяющей объемы поддержки малому бизнесу в стране. В рамках нашей стратегии к 2015 году мы планируем стать для малого бизнеса банком «номер один».
- Этот продукт будет иметь большую популярность, чем традиционные продукты банка для бизнеса?
- Он уже показал свою востребованность: за три месяца мы предоставили 2,5 тысячи кредитов, сформировав портфель в 25 млрд рублей. Но кроме того, ВТБ24 продолжает двигаться по клиентскому сегменту вверх, уже сегодня работаем с компаниями, годовая выручка которых достигает 300 млн рублей. И для них есть новинки – то, что сегодня называется трендом – банковские гарантии. ВТБ24 оперативно предоставит гарантии для участия в тендерах или конкурсах, для участия в муниципальных проектах, выдаст гарантии поставщикам ресурсов, известных товаров и т.д.
Разумеется, мы не забываем о нашем прямом назначении. Бренд ВТБ24 напрямую связан с внешней торговлей. А потому наша следующая задача - полностью соответствовать нашему названию, и стать абсолютно первым банком в этом направлении. В стратегическом плане осознаем, что Владивосток должен стать флагманом развития операций по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, документарного бизнеса, валютного контроля, бизнеса, который тесно связан с международными сделками - экспортно-импортными контрактами.
- И тогда логичный вопрос: какой интересный проект ВТБ24, реализованный под эгидой финансирования малого бизнеса, действительно запал в душу?
- В прошлом году мы приняли решение о финансировании в Чите строительства суперсовременного медицинского центра, оснащенного уникальным оборудованием. Это абсолютно коммерческий проект, инициатором которого является профессор с известным именем. Уже сегодня центр успешно окупается, и мы по сию пору слышим слова благодарности людей, которые пользуются услугами столь значимого в социальном плане заведения.
- Какие проекты для малого и среднего бизнеса проходят пилотную стадию?
- Совсем недавно мы запустили программу кредитования автодилеров, успешно сотрудничающих с нами в рамках автокредитования физических лиц. Подобной синергии планируем достичь и на рынке жилой застройки, пилотный проект успешно внедряется в Санкт-Петербурге, Тюмени, Нижнем Новгороде и других городах страны. Интересно, что именно в Тюмени растут суперсовременные кварталы, которые спроектированы отечественными и польскими архитекторами, это абсолютно европейский уровень жилья эконом-класса, которому даже в Москве нет аналогов. Уверен, что такие дома появятся и во Владивостоке. Директор департамента экономики Приморского края Николай ДУБИНИН в ходе совместной встречи рассказал, что во Владивостоке планируют активную застройку ряда районов города (продолжение строительства жилых очередей в Снеговой пади, бухте Патрокл) самым востребованным жильем эконом-класса. Владивосток - очень привлекательный город, центр России в АТР. Саммит АТЭС однозначно повысит статус Владивостока среди инвесторов, и уверен, жителей Дальнего Востока. Здесь будет комфортно жить и развивать бизнес.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».