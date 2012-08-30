ВТБ24 готов финансировать проекты строительства жилья эконом-класса во Владивостоке

- Совсем недавно мы запустили программу кредитования автодилеров, успешно сотрудничающих с нами в рамках автокредитования физических лиц. Подобной синергии планируем достичь и на рынке жилой застройки, пилотный проект успешно внедряется в Санкт-Петербурге, Тюмени, Нижнем Новгороде и других городах страны. Интересно, что именно в Тюмени растут суперсовременные кварталы, которые спроектированы отечественными и польскими архитекторами, это абсолютно европейский уровень жилья эконом-класса, которому даже в Москве нет аналогов. Уверен, что такие дома появятся и во Владивостоке. Директор департамента экономики Приморского края Николай ДУБИНИН в ходе совместной встречи рассказал, что во Владивостоке планируют активную застройку ряда районов города (продолжение строительства жилых очередей в Снеговой пади, бухте Патрокл) самым востребованным жильем эконом-класса. Владивосток - очень привлекательный город, центр России в АТР. Саммит АТЭС однозначно повысит статус Владивостока среди инвесторов, и уверен, жителей Дальнего Востока. Здесь будет комфортно жить и развивать бизнес.