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Южное Приморье теперь не зависит от дождя

31 августа 2012, 00:44
Вернее, его водоснабжение.
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ЖКХ

В Приморье сданы в эксплуатацию объекты обеспечения водоснабжения из подземных источников Пушкинской депрессии. Теперь южное Приморье будет получать дополнительно 125 тысяч кубометров чистой воды в сутки.

Вода из 46 скважин, глубина которых достигает до 150 метров, пройдя по магистральному трубопроводу через две насосные и одну узловую станцию, а также обработку гипохлоритом и ультрафиолетом, приходит в камеру врезки существующих сетей действующей насосной станции в районе Подгороденки. Длина магистрального трубопровода - более 50 километров, диаметр – 1220 миллиметров.

Реализация проекта повысит качество и стабильность водоснабжения потребителей Владивостока, Артема и Надеждинского района. Сегодня эта часть Приморья обеспечивается водой из водохранилищ, наполняемость которых зависит от атмосферных осадков.

«Золотой Рог».

#Новости#ЖКХ#Владивосток#Общество
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