Южное Приморье теперь не зависит от дождя

Вода из 46 скважин, глубина которых достигает до 150 метров, пройдя по магистральному трубопроводу через две насосные и одну узловую станцию, а также обработку гипохлоритом и ультрафиолетом, приходит в камеру врезки существующих сетей действующей насосной станции в районе Подгороденки. Длина магистрального трубопровода - более 50 километров, диаметр – 1220 миллиметров.