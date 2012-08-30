За поведением военных будут следить свои полицейские

Напомним, что подобное обучение проводится впервые по специально разработанной программе, единой для военнослужащих различных видов и родов войск, и рассчитанной на 6 недель. Оно спланировано в несколько потоков и завершится к январю 2013 года. За это время курс интенсивной подготовки пройдут более 25 тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. В первых двух потоках обучение прошли более 11,5 тысяч военнослужащих Восточного военного округа.