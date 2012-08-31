Авиакомпания «Владивосток Авиа» может быть обанкрочена

Вопрос по созданию дальневосточной региональной авиакомпании уже вынесен на совет директоров «Аэрофлота». Само создание компании может занять от одного года до 1,5 лет, при этом у нее должен быть полностью обновлен парк воздушных судов. «В ближайшем обозримом будущем - 10-15 новых машин», - пояснил гендиректор «Аэрофлота». Скорее всего, речь идет о среднемагистральном самолете Q400 NextGen канадского концерна Bombardier стоимостью около $30 млн. Это подходящая модель для Дальнего Востока. Самолет может приземляться на взлетно-посадочную полосу с грунтовым покрытием, прекрасно работает в экстремальных погодных условиях. Он был создан для условий Канады - канадской зимы, которая похожа на зиму на российском Дальнем Востоке. Возможная дальность полетов на этом судне - 2 тыс. 150 км. То есть, из Южно-Сахалинска можно спокойно долететь до Токио, Камчатки, Магадана, даже до Читы. А через маленькие аэродромы можно летать практически по всему Дальнему Востоку. Отметим, что САТ одной из первых в России стала эксплуатировать самолеты производства Bombardier.