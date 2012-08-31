Авиапассажиров Владивостока опять будут обслуживать в старом терминале аэропорта

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. На основании решений организационного комитета по проведению саммита АТЭС в городе Владивосток с 4 по 10 сентября 2012 года обслуживание регулярных рейсов из терминала А международного аэропорта Владивосток переносится в терминал В (старый аэропорт). В связи с этим поезда аэроэкспресс будут следовать до станции Артём-1.