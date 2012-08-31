Близ Владивостока власти запретили охоту

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. С 1 по 10 сентября на территории Надеждинского района и Артемовского городского округа будет запрещена охота.
Как рассказали в управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, такие меры предусмотрены на основании Устава Приморского края, представления Федеральной службы охраны Российской Федерации в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны во время проведения саммита АТЭС в Приморском крае.
Так, на территории Надеждинского муниципального района и Артемовского городского округа запрещено проведение всех видов охоты.
«Золотой Рог».