Близ Владивостока власти запретили охоту

Как рассказали в управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, такие меры предусмотрены на основании Устава Приморского края, представления Федеральной службы охраны Российской Федерации в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны во время проведения саммита АТЭС в Приморском крае.