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Близ Владивостока власти запретили охоту

31 августа 2012, 17:04
Такие меры предусмотрены для обеспечения безопасности объектов государственной охраны во время проведения саммита АТЭС.

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. С 1 по 10 сентября на территории Надеждинского района и Артемовского городского округа будет запрещена охота.

Как рассказали в управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, такие меры предусмотрены на основании Устава Приморского края, представления Федеральной службы охраны Российской Федерации в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны во время проведения саммита АТЭС в Приморском крае.

Так, на территории Надеждинского муниципального района и Артемовского городского округа запрещено проведение всех видов охоты.

«Золотой Рог».

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Общество
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