Борис Кубай: Во Владивостоке камней с неба не ожидается. Только дожди

- Во-первых, на сегодняшний день он уже совсем не тайфун, вчера он потерял этот статус в силу своей немощи. Выйдя на гористый Корейский полуостров, ощутив сопротивление подстилающей поверхности, он быстро стал терять силы. Сегодня его остатки в виде облачных массивов медленно перемещаются над акваторией Японского моря на восток-северо-восток. Быстро уходить ему не позволяет усиливающийся антициклон с центром над южным Сахалином.