Депутаты Владивостока: Спасибо, что мы есть у вас

Уходящий с политической арены состав думы - 14 октября, как известно, выборы нового состава - известен и другими замечательными делами. Именно нынешние депутаты в 2010 году не без общественного недоумения избрали почетным гражданином Владивостока действовавшего тогда губернатора Приморского края Сергея Дарькина, отказав в звании лидеру группы «Мумий Тролль» Илье ЛАГУТЕНКО. С тех пор заместитель министра Дарькин имеет прибавку к доходам в 15 тыс. рублей – ранее было 10 тыс., но нынешние депутаты увеличили стипендию почетным гражданам, - может бесплатно пользоваться городским транспортам в редкие визиты во Владивосток и не платить за пользование муниципальными библиотеками. К слову, третий созыв депутатов дважды отказал молодежным организациям в присвоении звания почетного гражданина Илье Лагутенко, а в третий раз обращаться в думу молодежь уже не стала. И при нынешних депутатах само звание почетного гражданина города и споры вокруг персон стали слишком политизированными.