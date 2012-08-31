Единороссы утвердили кандидатов в депутаты Думы Владивостока

Наши противники ждут, что повторится декабрь 2011 года… Нам нужно показать, что мы готовы к самообновлению. У нас уникальный шанс сделать так, как ждут от нас наши избиратели. В самообновлении наша сила! - призвал Игорь Пушкарев. - Из 160, принявших участие в референдуме, праймериз и партийной школе мы утвердили не всех. Но те, кто не попал в список, получат возможность самореализоваться.