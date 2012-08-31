Начало сентября во Владивостоке ожидается дождливым

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. Как и ожидалось, тайфун «Тембин» проходя через Корейский полуостров начал терять свою силу. Сегодня он уже вышел в центральную часть Японского моря. Давление в его центре за последние сутки выросло на 20 гПа и составило 1004 гПа. В дальнейшем он будет медленно смещаться на северо-восток и окончательно заполнится (прекратит свое существование).
Облачные массивы этого тайфуна южными потоками выносятся на юг Приморского края. Из-за чего на юго-востоке края минувшей ночью уже начались дожди. В ближайшие сутки дожди охватят всю южную половину края. Завтра во второй половине дня дожди начнут прекращаться. В воскресенье погода ожидается преимущественно без осадков, лишь кое-где на побережье возможна морось.Температурный фон в выходные дни сохранится высоким и составит: +25...+30°C, на побережье будет чуть прохладнее +18...+23°C.
В понедельник погода ожидается без осадков. Но уже во вторник она начнет портиться: через Приморье пройдет активный атмосферный фронт, который вызовет дожди на всей территории края и понижение температурного фона, сообщает Примгидромет.
Во Владивостоке в пятницу днем погода сохранится без осадков, температура воздуха будет в пределах от +22°C до +24°C. Вечером возможен небольшой дождь, интенсивность которого увеличится в ночь на субботу. В субботу в первой половине дня сохранится дождливая погода, после обеда будет облачно с прояснениями. В воскресенье и понедельник ночью и утром вероятна морось, днем погода с прояснениями. Температура воздуха в эти дни составит: в ночные часы+17...+19°C, днем +21...+23°C. Во вторник ожидается ухудшение погодных условий:начнется дождь, усилится северный ветер, а температура воздуха понизится.
"Золотой Рог".