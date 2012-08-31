Начало сентября во Владивостоке ожидается дождливым

Во Владивостоке в пятницу днем погода сохранится без осадков, температура воздуха будет в пределах от +22°C до +24°C. Вечером возможен небольшой дождь, интенсивность которого увеличится в ночь на субботу. В субботу в первой половине дня сохранится дождливая погода, после обеда будет облачно с прояснениями. В воскресенье и понедельник ночью и утром вероятна морось, днем погода с прояснениями. Температура воздуха в эти дни составит: в ночные часы+17...+19°C, днем +21...+23°C. Во вторник ожидается ухудшение погодных условий:начнется дождь, усилится северный ветер, а температура воздуха понизится.