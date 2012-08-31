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Предсерийная сборка Mazda во Владивостоке стартует в дни саммита

31 августа 2012, 16:30
СП Sollers и японской Mazda намерено в дни саммита АТЭС приступить к предсерийной сборке автомобилей Mazda, производство начнется с модели CX-5.

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. СП Sollers и японской Mazda намерено в дни саммита АТЭС приступить во Владивостоке к предсерийной сборке автомобилей Mazda, производство начнется с модели CX-5, сообщил глава и совладелец группы Sollers Вадим ШВЕЦОВ в кулуарах Московского международного автосалона.

Серийное производство на СП предполагается начать в октябре этого года.

Напомним, что Sollers и Mazda будут участвовать в ООО "Мазда Мотор Мануфэкчуринг Рус" на паритетных началах. Первоначально новое предприятие будет выпускать кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6. Мощность производства на первом этапе составит 50 тыс. автомобилей в год, впоследствии мощность будет увеличена до 70 тыс.

Отметим, что сейчас Mazda это единственный японский автопроизводитель, работающий на экспорт и терпящий чистые убытки по итогам финансового года. В ближайших планах компании - заметное обновление, как модельного ряда, так и ряда технической составляющей. В частности, в ближайшее время будет прекращено производство кроссовера Mazda CX-7 (с конвейера завода в Хиросиме Mazda CX-7 сходит с 2006 года), место которого как раз и призван занять более доступный, современный и универсальный CX-5.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Общество
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