Предсерийная сборка Mazda во Владивостоке стартует в дни саммита

Отметим, что сейчас Mazda это единственный японский автопроизводитель, работающий на экспорт и терпящий чистые убытки по итогам финансового года. В ближайших планах компании - заметное обновление, как модельного ряда, так и ряда технической составляющей. В частности, в ближайшее время будет прекращено производство кроссовера Mazda CX-7 (с конвейера завода в Хиросиме Mazda CX-7 сходит с 2006 года), место которого как раз и призван занять более доступный, современный и универсальный CX-5.