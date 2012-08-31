Предсерийная сборка Mazda во Владивостоке стартует в дни саммита

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. СП Sollers и японской Mazda намерено в дни саммита АТЭС приступить во Владивостоке к предсерийной сборке автомобилей Mazda, производство начнется с модели CX-5, сообщил глава и совладелец группы Sollers Вадим ШВЕЦОВ в кулуарах Московского международного автосалона.
Серийное производство на СП предполагается начать в октябре этого года.
Напомним, что Sollers и Mazda будут участвовать в ООО "Мазда Мотор Мануфэкчуринг Рус" на паритетных началах. Первоначально новое предприятие будет выпускать кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6. Мощность производства на первом этапе составит 50 тыс. автомобилей в год, впоследствии мощность будет увеличена до 70 тыс.
Отметим, что сейчас Mazda это единственный японский автопроизводитель, работающий на экспорт и терпящий чистые убытки по итогам финансового года. В ближайших планах компании - заметное обновление, как модельного ряда, так и ряда технической составляющей. В частности, в ближайшее время будет прекращено производство кроссовера Mazda CX-7 (с конвейера завода в Хиросиме Mazda CX-7 сходит с 2006 года), место которого как раз и призван занять более доступный, современный и универсальный CX-5.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».