Промсвязьбанк снижает ставки

Теперь заемщики банка вместе с дополнительной финансовой защитой получают ежегодное снижение ставки по кредиту на 1 %. Кредит должен обслуживаться без просрочек длительностью более 7 календарных дней. Максимальное снижение процентной ставки от первоначальной по кредитному договору может составить 3%.