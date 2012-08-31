Рогосстрах банк плюсует вклады

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. Продуктовая линейка Росгосстрах банка расширена двумя новыми депозитами для физических лиц частных клиентов – вклад "Накопительный Плюс" и вклад "Универсальный Плюс". Максимальная доходность вкладов составляет 11,25% и 9,50%, соответственно.
Преимущество вклада "Накопительный Плюс" - возможность пополнения и льготного досрочного расторжения депозита. Выплата процентов осуществляется по окончании срока вклада путем присоединения к основной сумме. Вклады принимаются как в рублях, так и в долларах США и евро на суммы от 3 000 рублей (или эквивалент в валюте). Срок вклада от 271 до 1080 дней.
Продукт "Универсальный Плюс" допускает как частичное снятие, так и пополнение вклада, при этом начисление процентов на дополнительные взносы осуществляется по ставке вклада. Вклады принимаются как в рублях, так и в долларах США и евро на суммы от 50 000 руб. (эквивалент в валюте). Срок вклада – 367 дней.
«Золотой Рог».