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Рогосстрах банк плюсует вклады

31 августа 2012, 18:21
Максимальная доходность новых вкладов составляет 11,25% и 9,50% соответственно.
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Банки

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. Продуктовая линейка Росгосстрах банка расширена двумя новыми депозитами для физических лиц частных клиентов – вклад "Накопительный Плюс" и вклад "Универсальный Плюс". Максимальная доходность вкладов составляет 11,25% и 9,50%, соответственно.

Преимущество вклада "Накопительный Плюс" - возможность пополнения и льготного досрочного расторжения депозита. Выплата процентов осуществляется по окончании срока вклада путем присоединения к основной сумме. Вклады принимаются как в рублях, так и в долларах США и евро на суммы от 3 000 рублей (или эквивалент в валюте). Срок вклада от 271 до 1080 дней.

Продукт "Универсальный Плюс" допускает как частичное снятие, так и пополнение вклада, при этом начисление процентов на дополнительные взносы осуществляется по ставке вклада. Вклады принимаются как в рублях, так и в долларах США и евро на суммы от 50 000 руб. (эквивалент в валюте). Срок вклада – 367 дней.

«Золотой Рог».

#Новости#Банки#Владивосток#Общество
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