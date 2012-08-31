Рогосстрах банк плюсует вклады

Продукт "Универсальный Плюс" допускает как частичное снятие, так и пополнение вклада, при этом начисление процентов на дополнительные взносы осуществляется по ставке вклада. Вклады принимаются как в рублях, так и в долларах США и евро на суммы от 50 000 руб. (эквивалент в валюте). Срок вклада – 367 дней.