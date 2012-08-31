Россия в ВТО: То ли вступили, то ли вляпались…

В России такого не случится, российский экспорт – это в основном нефть и газ, на которые пошлины не распространяются, к тому же модель производства на экспорт в России не сработает из-за относительно высокой стоимости труда. Россия пострадает от той разницы, которая возникла в мировой экономике после вступления Китая в ВТО в 2001 году. Тогда мировая экономика стояла на пороге торгового бума, подпитываемого подъемом рынка недвижимости и кредитного рынка. Сейчас же развитый мир находится в рецессии, правительства, как и потребители, сокращают свои траты: по прогнозам ВТО, рост торговли составит только 3,7% в этом году, в среднем этот показатель с 1990 по 2008 годы составлял 6%.